Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 25 bin 387 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 25 bin 387 Kovid-19 vakası kaydedildi

11.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:38
Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 25 bin 387 Kovid-19 vakası kaydedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 80 bin 443'e çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 387 artışla 3 milyon 385 bin 622'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 319'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 461 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1396 artışla 237 bin 113'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldi, bunlardan 443 bin 148'ine ikinci doz aşı vuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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