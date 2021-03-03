Son Dakika | Fransa'da son 24 saatte 22 bin 857 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 857 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 301 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 117 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 87 bin 246'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 857 artışla 3 milyon 783 bin 528'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 586'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 263 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1509 artışla 259 bin 893'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 3 milyon 36 bin 605'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan