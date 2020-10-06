Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 763'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 489 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 634 bin 763'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 99 bin 295 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 365 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı