Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı

Fransa'da ninja kılığındaki bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırarak 2'sini elindeki kılıcıyla yaraladı.

Fransa basınındaki haberler e göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg kentinde, Japonya'da ajan veya paralı asker olarak görev yapan ninjalar gibi giyinen bir şahıs, Citroen markalı bir araca binerek sürücüsünü rehin aldı.

Araç, bir süre gittikten sonra kaza yaptı.

36 yaşındaki saldırgana, bölgedeki polis ekibi müdahale etti.

Elindeki kılıçla 2 kadın polisi yüzlerinden yaralayan saldırgan, olay yerindeki üçüncü bir polis tarafından silahla etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan saldırgan, helikopterle bölgedeki Caen Hastanesine kaldırıldı.

Cherbourg Başsavcısı Yves Le Clair, olayın terör saldırısı olmadığını, polislerin ise hafif yaralandığını açıkladı.

Saldırganın kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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