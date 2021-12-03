Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı

Son dakika gündem haberine göre Fransa'da ninja kılığındaki bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırarak 2'sini elindeki kılıcıyla yaraladı.

Fransa'da ninja kılığındaki bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırarak 2'sini elindeki kılıcıyla yaraladı.

Fransa basınındaki haberler e göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg kentinde, Japonya'da ajan veya paralı asker olarak görev yapan ninjalar gibi giyinen bir şahıs, Citroen markalı bir araca binerek sürücüsünü rehin aldı.

Araç, bir süre gittikten sonra kaza yaptı.

36 yaşındaki saldırgana, bölgedeki polis ekibi müdahale etti.

Elindeki kılıçla 2 kadın polisi yüzlerinden yaralayan saldırgan, olay yerindeki üçüncü bir polis tarafından silahla etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan saldırgan, helikopterle bölgedeki Caen Hastanesine kaldırıldı.

Cherbourg Başsavcısı Yves Le Clair, olayın terör saldırısı olmadığını, polislerin ise hafif yaralandığını açıkladı.

Saldırganın kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title