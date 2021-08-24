Son dakika: Fransa'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Son dakika haberleri: Fransa'nın kuzeyindeki Lille kenti yakınlarında özel bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa'nın kuzeyindeki Lille kenti yakınlarında özel bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Wambrechies kasabasındaki Bondues pistinden havalanan uçak, kısa süre sonra piste çok yakın bir noktaya düştü.
Kazada uçaktaki 31 yaşındaki uçuş öğretmeni ile 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru