Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 577 vaka görüldü.

Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
09.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:48

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 577 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 577 artışla 344 bin 101'e yükseldi. Hastanelerde 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 794'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 599'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 3 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 88 bin 524 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ederken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 olarak belirlenmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Deniz Seki Ferhat Göçer Gonca Vuslateri Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Eddie Newton Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 21:48:37. #1.14#
title