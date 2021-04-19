Son dakika... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 696 artışla 5 milyon 296 bin 222'ye yükseldi.

Son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 209'a çıktı.

Hastanelerde 5 bin 970'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 214 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1132 artışla 321 bin 889'a ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,8'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 751 bin 98'e çıktı, bunlardan 4 milyon 675 bin 8'ine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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