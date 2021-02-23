Son dakika: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti

23.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:06
Son dakika: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 334 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 334 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 646 artışla 3 milyon 609 bin 827'ye yükseldi.

Son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 84 bin 639'a çıktı.

Hastanelerde 3 bin 407'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 831 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 805 artışla 250 bin 532'ye ulaştı.

Öte yandan Alpes-Maritimes Valisi Bernard Gonzalez, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle içinde Nice kentinin de bulunduğu bölgede en az 2 hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Kısıtlamanın cuma günleri yerel saatle 18.00'den pazartesi saat 05.00'a kadar süreceğini ifade eden Gonzalez, eczane ve marketlerin dışındaki büyük mağazaların 15 günlüğüne kapatılacağını belirtti.

Gonzalez, İtalya sınırında da kontrollerin sıkılaştırılacağını ve Kovid-19 aşısı çalışmalarının hızlandırılacağını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Prens Harry Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Osman Özköylü Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 00:10:15. #1.16#
title