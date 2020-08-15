Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi

Son dakika haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 409'a çıktı.

Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi
15.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:02

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 409'a çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 310 artışla 238 bin 169'a yükseldi.

Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Ülkede günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı 3. Sayfa
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı 3. Sayfa
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Murat Dalkılıç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Düğün Ağustos Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 23:13:43. #1.15#
title