Son dakika... Fransa'da kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazı yazan 2 kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Fransa'da kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazı yazan 2 kişiye gözaltı

31.10.2020 22:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:14
Son dakika... Fransa'da kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazı yazan 2 kişiye gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'da hükümet kararıyla 6 aylığına kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazan 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da hükümet kararıyla 6 aylığına kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazan 2 kişi gözaltına alındı.

Bobigny Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde 20 yaşlarında iki genç, Pantin camisinin duvarlarına beyaz boyayla yazı yazarken yakalandı.

İslam karşıtı mesajlar içeren yazılar, gün içinde yetkililer tarafından temizlenirken söz konusu 2 genç gözaltına alındı.

Fransa hükümeti, Paris'in banliyölerinden Seine-Saint-Denis'teki Pantin camisinin yöneticisi, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle, caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti.

Hükümetin kararı, Montreuil İdari Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kerkük'te Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki konvoyu
Son dakika haberi: Kerkük'te Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki konvoyu
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haberleri: Irak'ta Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki
Son dakika haberleri: Irak'ta Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Osman Durmuş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Işın Karaca Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Özdilek
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Fransa'da kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazı yazan 2 kişiye gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 22:14:54. #1.15#
title