Son Dakika | Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasaya eklenmesi için referandum düzenlenecek
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Son Dakika | Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasaya eklenmesi için referandum düzenlenecek

15.12.2020 02:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:08
Son Dakika | Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasaya eklenmesi için referandum düzenlenecek

Son dakika gündem haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için referandum düzenleneceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için referandum Haberi, referandum Haber'>referandum düzenleneceğini açıkladı.

Macron, iklim değişikliği konusunda daha önce belirlenen 150 Fransız vatandaşı ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Sera gazı salınımı konusunda Avrupa düzeyinde belirlenen hedefe ulaşılmadığını ifade eden Macron, ülkede iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 2,5 saatten az süren tren seferlerinin kaldırılacağını söyledi.

Macron, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun onay vermesi gerektiğini, bunun gerçekleşmesi halinde referandum düzenleneceğini belirtti.

5G teknolojisine karşı olmadığını, bu konuda geç kaldıklarını ifade eden Macron, ancak bunu etkilerinin incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Bu referandum, yapılması halinde, 2005'ten bu yana ilk kez düzenlenmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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