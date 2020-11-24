Son dakika haber! Fransa'da tartışmalı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi
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Son dakika haber! Fransa'da tartışmalı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi

24.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:46
Son dakika haber! Fransa'da tartışmalı

Son dakika haberleri... Fransa'da hükümetin Ulusal Meclise sunduğu tartışmalı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı yapılan oylama ile kabul edildi.

Fransa'da hükümetin Ulusal Meclise sunduğu tartışmalı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı yapılan oylama ile kabul edildi.

Fransa'da günlerdir tartışmalara ve protestolara neden olan "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile kabul edildi. 577 milletvekilinin bulunduğu Mecliste yapılan oylamada, yasa tasarısı 388 "evet", 108 "hayır" oyu ile Meclisten geçti. Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor.

Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Madde, günlerdir ülke genelinde tartışmalara ve protestolara neden oluyor. Polis sendikaları tarafından desteklenen yasa tasarısı, gazeteci ve vatandaşlardan büyük tepki gördü.

Yasa tasarısı, ayrıca polislerin vatandaşları görüntüleme olanaklarını da çoğaltıyor. Yasa ile artık polis memurları herhangi bir olayda drone ile çekim yapabilecek ve üzerlerinde taşıdıkları kameranın görüntülerini merkezleriyle canlı olarak paylaşabilecek.

Başbakan Jean Castex geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tartışmalı yasa tasarısını "harika bir metin" olarak değerlendirmiş, yasa tasarısı üzerindeki polemikler sebebiyle bizzat gidip Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını ve Anayasaya uyumlu olup olmadığını kontrol ettireceğini ifade etmişti.

(Özlem Kaplan/İHA)

Son dakika haber! Fransa'da tartışmalı 'Küresel Güvenlik' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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