Fransa'da hayvanlara işkence kamerada
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Fransa'da hayvanlara işkence kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da 'L214' adlı hayvan hakları koruma derneği, mezbahaya yerleştirdikleri gizli kameralarla hayvanlara yapılan işkenceleri deşifre etti.

Fransa'da 'L214' adlı hayvan hakları koruma derneği, mezbahaya yerleştirdikleri gizli kameralarla hayvanlara yapılan işkenceleri deşifre etti.

Fransa'nın Finistère kentinde L214' adlı hayvan hakları koruma derneği tarafından mezbahaya yerleştirdikleri gizli kamerada ortaya çıkan işkence görüntüleri hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Briec ilçesindeki bir domuz mezbahanesinde çekilen görüntüler, hayvanların tek ayaklarından asıldıkları, elektroşok ile yapılan işkence ve diğer hayvanların önünde kesildikleri görülüyor. Hayvan hakları derneği L214 durumun içler acısı olduğunu ifade ederek, "Kan donduran görüntüleri görmeye devam ediyoruz. Hayvanlara işkencede birinci sıradayız.Mezbahaların acilen denetimden geçmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 22 kişinin çalıştığı mezbahada kovid-19 salgını nedeniyle ayda 5 binin altında hayvan kesildiği ifade edildi. Öte yandan, 2018 yılında başkent Paris'in Lacs şehrinde bulunan mezbahada çekilen görüntüler üzerine 'organik hayvancılık' sertifikasına da sahip olan Boischaut Mezbahası'nın çalışma iznini durdurulmuştu.

Fransa'da hayvanlara işkence kamerada
Fransa'da hayvanlara işkence kamerada
Fransa'da hayvanlara işkence kamerada
Fransa'da hayvanlara işkence kamerada
Fransa'da hayvanlara işkence kamerada
Fransa'da hayvanlara işkence kamerada
Fransa'da hayvanlara işkence kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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