Son dakika! Fransa'da e-muhtırayı imzalayan 6 emekli general, askeri konseye hesap verecek
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Son dakika! Fransa'da e-muhtırayı imzalayan 6 emekli general, askeri konseye hesap verecek

Son dakika! Fransa'da e-muhtırayı imzalayan 6 emekli general, askeri konseye hesap verecek
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Fransa'da 21 Nisan'da aşırı sağcı bir dergide yayımlanan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yapılan e-bildiriye imza attıklarını açıklayan 6 general, askeri yüksek konseye hesap vermeye çağrıldı.

Fransa'da 21 Nisan'da aşırı sağcı bir dergide yayımlanan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yapılan e-bildiriye imza attıklarını açıklayan 6 general, askeri yüksek konseye hesap vermeye çağrıldı.

Le Monde'un haberine göre, e-muhtırayı imzalayan 2S statüsündeki 20 generalden bunu açıkça duyuran 6'sına Savunma Bakanı Florence Parly imzalı, birkaç ay içinde toplanacak askeri yüksek konseye hesap vermeleri için celp gönderildi.

Celplerde, e-muhtıra metninin "suçlayıcı, aşırı ve ihtilaflı tonunun ordunun imajını etkilediği belirtildi.

Geri kalan generallere ise e-muhtıradaki imzalarını doğrulayıp doğrulamadıklarına dair mektup gönderildi. Generallerin cevabına göre, bu generaller de askeri konsey önünde hesap vermeye çağrılabilir.

Genelkurmay Başkanı, mektubu imzalayan 2S rütbesindeki generallerin orduyla ilişiklerinin tamamen kesilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Fransa ordusunda general rütbesindeki askerlerin statüleri 1S ve 2S olarak ikiye ayrılıyor. 1S'ye (birinci bölüm) görevdeki ve geçici görevdeki generaller dahilken aktif görevi bırakan generaller 2S (ikinci bölüm) içinde yer alıyor.

Fransa Savunma Bakanlığının emrinde ihtiyat ödeneği alan ve askerlere has ayrıcalıklardan yararlanan 2S statüsündeki emekli generallerin, muvazzaflar gibi dini veya siyasi konularda fikir beyan etmesi yasak.

Diğer yandan, 21 Nisan'daki metni imzalayanlar arasında 4'ü subay 18 aktif askerin bulunduğu tespit edilmişti.

Macron'u iç savaşa karşı uyaran 2 e-muhtıra

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla askerin, Valeurs Actuelles dergisinin sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları ilk bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunularak, Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu.

"İslamcılık" ve banliyölerde yaşayanların, Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler ve yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunulmuştu.

Fransa'da 16 emekli generalin, ayrıca Ulusal Meclisteki siyasi gruplardan "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesini talep ettiği ve "iç savaş" uyarısı yaptığı bir dosya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde, 9 Mayıs'ta yayımlanan ve adlarını vermeyen muvazzaf askerlere ait olduğu belirtilen ikinci muhtırada, "Fransa'nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu" savunulmuştu.

Bildiride, Fransa'nın iç savaşa sessizce hazırlandığı ileri sürülerek, Cumhurbaşkanı Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere harekete geçme çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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