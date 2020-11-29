Son Dakika | Fransa'da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Fransa'da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi

29.11.2020 22:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:40
Son Dakika | Fransa'da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi

Son dakika haberler... Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadetlerde en fazla 30 kişinin katılması tedbirinin yeniden değerlendirilmesini ve değiştirilmesini talep etti.

Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadetlerde en fazla 30 kişinin katılması tedbirinin yeniden değerlendirilmesini ve değiştirilmesini talep etti.

Ülkedeki Katolik Derneklerinin başvurusunu değerlendiren Danıştay, hükümetin söz konusu kararı gözden geçirmesi için 3 günlük süre tanıdı.

Danıştay'dan yapılan açıklamada, toplu dini ibadetlerin 30 kişiyle sınırlanmasının insanların haftalık ayin ve toplu ibadetlere katılmasını engelleyeceği belirtildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, paylaşımıyla aşkını ele verdi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, paylaşımıyla aşkını ele verdi

Fransa Psikoposlar Kongresi (CEF), Danıştay'ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılması durumunda cuma namazlarına yönelik yasak da kalkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Fransa'da polis ile mülteciler arasında arbede
Son dakika haberleri | Fransa'da polis ile mülteciler arasında arbede
Son dakika haberi | Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haberi | Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haberi | Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın babası, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu
Son dakika haberi | Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın babası, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Garo Paylan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Enes Batur Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Mbaye Diagne Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Fransa'da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 22:41:59. #1.14#
title