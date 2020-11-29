Son Dakika | Fransa'da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi

Son dakika haberler... Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadetlerde en fazla 30 kişinin katılması tedbirinin yeniden değerlendirilmesini ve değiştirilmesini talep etti.