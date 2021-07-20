Son dakika: Fransa'da Başbakanlık binası yakınlarında yangın çıktı
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Son dakika: Fransa'da Başbakanlık binası yakınlarında yangın çıktı

Son dakika: Fransa'da Başbakanlık binası yakınlarında yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te Başbakanlık binası yakınlarında yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Başbakanlık binası yakınlarında yangın çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakanlık binası Matignon Sarayı ile İtalya'nın Paris Büyükelçiliğinin bulunduğu Varenne Sokağı'nda bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Polis yetkilileri, yaralanan olmadığını aktardı.

Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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