Son dakika! Fransa'da askerin hedef tahtasına bağlandığı "çaylak sınamasına" soruşturma
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Son dakika! Fransa'da askerin hedef tahtasına bağlandığı "çaylak sınamasına" soruşturma

Son dakika! Fransa'da askerin hedef tahtasına bağlandığı 'çaylak sınamasına' soruşturma
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Fransa'da genç bir askeri pilotun arkadaşları tarafından "çaylak sınaması" için askeri uçakların hedef tahtasına bağlandığı olayla ilgili soruşturma açıldı.

Fransa'da genç bir askeri pilotun arkadaşları tarafından "çaylak sınaması" için askeri uçakların hedef tahtasına bağlandığı olayla ilgili soruşturma açıldı.

Ülkenin güneyindeki Marsilya bölgesi savcılığından yapılan açıklamada, genç bir askeri pilotun, Korsika adasında Mart 2019'da maruz kaldığı çaylak sınaması hakkında 5 Mayıs'ta yaptığı şikayetle ilgili adli soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın jandarma hava nakliye denetim birimi tarafından yürütüleceği aktarıldı.

Asker, uçakların hedef tahtasında bağlandı

Avukat Frederic Berna'nın basına yaptığı açıklamaya göre, müvekkili A.S. Mart 2019'da atandığı Vaucluse vilayetinde meslektaşları tarafından, çaylak sınaması amacıyla Korsika adasındaki Solenzara hava üssüne götürüldü.

Burada kafasına çuval geçirilip elleri ve ayakları bağlanarak bir kamyonun arkasına bindirilen A.S. uçakların talim atışı yaptığı alana götürüldü ve bir hedef tahtasına bağlandı.

Arkadaşlarının hedef tahtasına bağlı şekilde terk ettiği A.S, 20 dakika boyunca savaş uçaklarının üstünden geçtiğini ve kendisine doğru ateş ettiğini duydu.

Mediapart sitesinde, A.S'nin kamyonun arkasındaki ve hedef tahtasına bağlanmış halde çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Fransa Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise olayla ilgili askeri soruşturma açıldığını, faillerine ciddi yaptırım uygulandığı açıklamasını yaptı.

Fransız ordusunda, 2012'deki bir çaylak sınaması sırasında askeri öğrenci Jallal Hami boğularak hayatını kaybetmişti.

Hami'nin ölümüyle ilgili yargılanan 7 askerden 3'üne hapis cezası verilmiş, 4'ü serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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