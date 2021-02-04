Fransa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis cezası
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Fransa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis cezası

04.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:04
Fransa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis cezası

Fransa'nın Mulhouse kentinde 4'ü Türk, 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine verilen ceza belli oldu. Mahkeme, Aurelien Roellinger adlı sanığı 25 yıl hapis cezasına çaptırdı.

Colmar Ağır Ceza Mahkemesi, Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde 1 Ekim 2017'de bir binada çıkan ve Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 4 kişi ve iki Cezayir asıllının yaşamını yitirdiği yangının sanığı hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, kundaklama suçu işlediğine hükmettiği Fransız sanık Aurelien Roellinger'i 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fransa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis cezası verildi

"ADALET YERİNİ BULDU"

Türk ailelerin avukatlığını üstlenen Gülcan Yasin, yaptığı açıklamada, Roellinger'in tehlikeli ve suçlu biri olduğunu söyledi. Ailelerin mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu belirten Yasin, "Hayatını kaybedenler geri gelmeyecek ancak adalet yerini buldu." dedi.

Fransa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis cezası verildi

3 YILDIR TUTUKLU BULUNUYORDU

Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde Ertunç ve Aksu ailelerinin kaldığı bina, 1 Ekim 2017'de Roellinger tarafından kundaklanmış, yangında ağır yaralanan Oğuzhan Aksu, 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybetmişti. İsmail Ertunç ise eşini ve kızını kaybetmiş, yaralanan oğlu Eyüp Ertunç'un da gözünde kalıcı hasar oluşmuştu. Mahkeme, yangından hemen sonra yakalanan Roellinger'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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