Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladıklarını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladıklarını belirtti

Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladıklarını belirtti

Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak ile Fransa arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çerçeveleri ve bunları iki halkın çıkarları doğrultusunda iyileştirmenin ve ilerletmenin yolları tartışıldı.

Telefon görüşmesinde ayrıca uluslararası ve bölgesel durumlar ile uzlaşı ve istikrarın güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Görüşmede, ülkesinin Irak'ı desteklediğini kaydeden Macron, Irak ile özellikle ekonomik işbirliğini genişletmeyi ve Fransız şirketlerinin çeşitli sektörlerde yatırım yapmayı arzuladığını söyledi.

Kazımi de ülkesinin tüm uluslararası ortaklarla dengeli işbirliği ve karşılıklı ilişkiler kurmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Okay Yokuşlu İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladıklarını belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 20:05:23. #1.14#
title