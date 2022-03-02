Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz"... - Haberler

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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek,

Son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz" dedi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Politika, Haberler

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