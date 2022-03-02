Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz"...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz" dedi. - PARİS
İhlas Haber Ajansı - Politika