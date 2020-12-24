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Son dakika haberi | Fransa: "Çin, Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı sürece Çin-AB anlaşmasını imzalamayacağız"

24.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:16
Son dakika haberi | Fransa:

Gelen son dakika haberine göre Fransa, Çin'in Sincan bölgesinin pamuk tarlalarında zorla yarım milyon Uygur Türkler'ini çalıştırdığı sürece Çin-AB yatırım anlaşmasını imzalamayacağını açıkladı.

Fransa, Çin'in Sincan bölgesinin pamuk tarlalarında zorla yarım milyon Uygur Türkler'ini çalıştırdığı sürece Çin-AB yatırım anlaşmasını imzalamayacağını açıkladı.

Çin ile Avrupa Birliği arasındaki yatırım anlaşmasının 7 yıllık müzakerelerin ardından imzalanması bekleniyor. Ancak Fransa, Çin'in Sincan bölgesinin pamuk tarlalarında zorla yarım milyon Uygur Türkünü çalıştırdığı sürece anlaşmayı imzalamayacağını açıklandı. Fransa Dış Ticaret Bakanı Franck Riester, Fransa'nın yalnızca Pekin'in Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerini onaylaması koşuluyla AB-Çin anlaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Riester, "Temel Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin, özellikle de zorla çalıştırmanın kaldırılmasına ilişkin sözleşmenin onaylanmasına ilişkin yeterli taahhütleri henüz elde etmedik" dedi.

"Sözleşmenin onaylanması Paris'in kırmızı çizgisidir"

Özellikle fabrikalarda ve tarlalarda zorla çalıştırılan Uygur Türk halkına atıfta bulunan Riester, "Bu sözleşmenin onaylanması Paris'in kırmızı çizgisidir. Zorla çalıştırmanın son bulması için çabalamazsak, Çin'deki yatırımı kolaylaştıramayız. Bu nedenle çok netiz. Pekin, bağlı olduğumuz sözleşmeleri onaylamalı ve bunları uygulayacağını sözleşmede taahhüt etmelidir" ifadelerini kullandı. Fransız Bakan; Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve Almanya gibi birkaç Avrupa ülkesi zorla çalıştırma konusunda Fransa'nın tutumu desteklediğini savunuyor.

Araştırmacı Adrian Zenz'in çalışmalarına göre, yarım milyon Uygur, Çin pamuğunun yüzde 85'inin üretildiği bölgenin pamuk tarlalarında zorla çalıştırılıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü, bu uygulama Avrupa Parlamentosu tarafından kınanarak acil durum kararı kabul edilmişti. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Çin'in bu uygulamasını "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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