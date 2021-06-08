Son dakika! Fransa Başbakanı Castex ve siyasetçiler Macron'un tokatlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi
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Son dakika! Fransa Başbakanı Castex ve siyasetçiler Macron'un tokatlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi

Son dakika! Fransa Başbakanı Castex ve siyasetçiler Macron'un tokatlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Fransa Başbakanı Jean Castex ve siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokatlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex ve siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokatlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, demokrasinin münazara, diyalog ve fikirlerin çatışması olduğunu ancak hiçbir şekilde şiddet ve sözlü saldırı olamayacağını belirtti.

Jean Castex, "(Bu olay) Hepimizi ilgilendiriyor. Demokrasimizin temelleri söz konusu. Cumhurbaşkanı aracılığıyla demokrasi hedef alınıyor." dedi.

Macron'un selefi François Hollande, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "cumhurbaşkanına saldırıda bulunmanın ülkenin kurumlarına bir saldırı olduğunu" ifade etti.

Halkın tamamının Cumhurbaşkanı Macron ile dayanışma içinde olması gerektiğini kaydeden Hollande, Macron'a desteklerini iletti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin lideri Marine Le Pen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasinin fiziksel şiddeti asla tolere edemeyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve tahammül edilemez fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, "Bu kez şiddet yanlılarının eyleme geçtiğini anlamaya başlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile dayanışma içindeyim." mesajını paylaştı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) ve merkez sol Sosyalist Partilerinden birçok milletvekili de Macron'un saldırıya uğramasını kınadı.

Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamada, tokatlı saldırının ardından Macron'un programında değişiklik yapılmadığını ve diğer ziyaretlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, saldırganın hedefleri ve profili hakkında bilgilerin beklendiği kaydedildi.

Bu arada, görüntülerde Macron'a tokatlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, eyleme geçmeden önce "Montjoie Saint-Denis" ve "Kahrolsun Macronculuk" dediği duyuluyor.

"Montjoie Saint-Denis" 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız krallarının savaşlarda kullandığı nara olarak biliniyor. Fransız basınında bu tabirin aşırı sağcılar ve özellikle "kralcı" yanlıları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

LFI milletvekili Eric Coquerel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sloganın "kralcı" yanlısı aşırı sağcılara ait olduğunu aktararak, "Şimdi aşırı sağın şiddetini ciddiye alıyor musunuz? Cumhurbaşkanı ile dayanışma içindeyim." ifadesine yer verdi.

Saldırganın kimliğine ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
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