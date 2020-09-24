Son Dakika | Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi
24.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:34
Son dakika spor haberine göre Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu hücum oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu hücum oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi.
İngiltere'den kalkan uçakla önce İstanbul'a inen 24 yaşında futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Malili oyuncuyu, Trabzon Havalimanı'nda bir grup Trabzonspor taraftarı karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik