BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki AVM'de bulunan markette 10 gün önce çıkan yangın, itfaye tarafından söndürüldü.

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki AVM'de bulunan markette 10 gün önce çıkan yangın, itfaye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, markete gelen İ.S. adlı kızın (16) fotoğraf çekmek için mum yaktığını, daha sonra mumu söndürmeden iş yerinden çıktığını, çalışanların da durumu fark etmeden marketi kapattığını belirledi. Gözaltına alınan İ.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan markette, 13 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden AVM'nin güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. İhbar üzerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, saat 16.30 sıralarında yangının çıktığı kozmetik bölümünde bir kızın dolaştığını fark etti. Bu durum üzerine yoğunlaşan ekipler, kızın reyondaki mumu yakıp, fotoğraf çektiğini ancak mumu söndürmeden marketten ayrıldığını tespit etti. Polis, AVM'nin diğer güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin İ.S. olduğunu belirledi.

Şüphelinin belirlenen adresindeki evine giden polis, İ.S.'yi ifadesini almak üzere emniyete getirdi. Burada ifade veren İ.S., mumu fotoğraf çekmek için yaktığını, söndürmeyi unuttuğunu ve yangın çıkarma kastının olmadığını belirtti. İ.S., yaşının küçük olması ve herhangi bir kundaklama kastının olmadığının anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Ayrıca İ.S.'nin marketteki mumu yaktığı ve yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, İ.S.?nin bir süre reyonda gezdiği, mumu yaktığı, fotoğraf çektiği, daha sonra mum yanarken reyondan ayrıldığı ve yangının çıktığı anlar yer alıyor.

BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Japonya'nın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan piton, beslendiği evin tavan arasından çıktı
Japonya'nın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan piton, beslendiği evin tavan arasından çıktı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN MARKETTEKİ MUMU YAKTI, SÖNDÜRMEYİNCE YANGIN ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:50:43. #1.14#

title