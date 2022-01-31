Son dakika: FÖTÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak örgütün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 ihraç emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 görevden uzaklaştırılan askeri personel olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa