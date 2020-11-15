Son Dakika: Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si başladı

Son dakika: Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si başladı. Büyük yarışta sıralama turunda büyük bir sürprize imza atan Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sırada yer aldı.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si start aldı.

9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sezonun 14. yarışının sıralama turları dün ıslak pistte yapıldı. 3. antrenman seansıyla başlayan pilotlar, ıslak ve kaygan pistte hız yapmak ve araçları kontrol etmekte epey zorlandı.

2. ve 3. seanslarda yağmurun olmadığı günün finali ise yılın sürprizine sahne oldu. Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sırayı almayı başardı. İkinci sırada Red Bull pilotu Verstappen yer alırken, yarışa 3. sırada yine Racing Point'ten Perez başladı. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta yer aldı.

YARIŞA DAKİKALAR KALA KAZA YAPTILAR

İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanıyor. Formula 1'de sezonun 14. yarışına dakikalar kala korku dolu anlar yaşandı.

Williams pilotu George Russell ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi pitten gride giderken kaza yaptı. Russell'ın ön kanadı kırıldı.

SAAT YÖNÜNÜNÜN TERSİNE KOŞULUYOR

İstanbul Park, Formula 1 tarihinde dünya çapında milyonlarca izleyicinin beğenisini toplamış bir pist olarak tarihteki yerini almıştı. Dünyadaki çoğu pistin aksine saat yönünün tersinde koşulması nedeniyle ayrı bir heyecan yaşatıyor.

8. VİRAJI DÖNMEK 8 SANİYE SÜRÜYOR

Özellikle 8. virajıyla Formula 1 tarihinde kendisine isim yapmayı başardı. Hermann Tilke tarafından tasarlanan pistin 8. virajı art arda 4 köşe noktasına sahip. 600 metrelik uzunluğa sahip olan 8. viraj, pist saat yönünün tersinde olduğundan Formula 1 pilotlarını olması gerekenden daha da çok zorluyor. 600 metreyi bulan virajı dönmek neredeyse 8 saniye sürüyor.

Formula 1 pilotları viraj döndükleri sırada 6G'ye kadar kuvvete dayanıyorlar. Bu kuvvet, pilotların boyunlarını da olumsuz etkiliyor. Öyle ki pilotlar bu kadar büyük kuvvete dayanmak için sürekli boyun antrenmanları yapıyor. Fakat Formula 1 araçlarının yarıştığı pistlerin çoğu saat yönünde koşulduğundan pilotların boyunlarının sağ kısmı, diğer sol kısımdan daha dayanıklı oluyor.

2 MİLYAR KİŞİ TAKİP EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'daki Formula 1 yarışlarını 2 milyar kişinin izleyeceğini belirtti. Bakan, "Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işi başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

KUPAYI TBMM BAŞKANI VERECEK

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağı olan Türkiye Grand Prix'ini kazanan pilota, birincilik kupasını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop takdim edecek.