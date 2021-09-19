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Son dakika haberleri: Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada Çocuk sürücü, kamyona yük bindirerek olası bir kazaya davetiye çıkardı Orada bulunanların çocuk sürücüye müdahale etmemesi ise dikkat çekti Eyüpsultan Topçular İş Merkezi'nde Forklift adı verilen iş makinesiyle kamyona yük bindiren çocuk sürücünün...

Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada

Çocuk sürücü, kamyona yük bindirerek olası bir kazaya davetiye çıkardı

Orada bulunanların çocuk sürücüye müdahale etmemesi ise dikkat çekti

İSTANBUL - Eyüpsultan Topçular İş Merkezi'nde Forklift adı verilen iş makinesiyle kamyona yük bindiren çocuk sürücünün görüntüsü izleyenlere "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Bu sırada orada bulunanların çocuğa müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Eyüpsultan Topçular İş Merkezi'nde bir çocuk, yük indirip bindirmek için kullanılan forklift adı verilen iş makinesinin direksiyonuna geçti. Çocuk sürücü, iş makinesiyle taşıdığı çuvalı kamyona yükledi. Aldığı yükü kamyona bırakan çocuk ardından aracı yeniden hareket ettirdi. İş makinesini kullanan çocuk sürücü olası bir kazaya davetiye çıkarırken, bu sırada orada bulunanların çocuğa müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada

Son dakika haberleri: Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada

Son dakika haberleri: Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada

Son dakika haberleri: Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada
İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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