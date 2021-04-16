Son dakika: Ford F-MAX, donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de üretilen Ford F-MAX, Rusya'da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen "Hız Günleri" (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.

Eskişehir'de üretilen Ford F-MAX, Rusya'da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen "Hız Günleri" (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü F-MAX ile Rusya'da bir ilke daha imza attı.

Rusya'da 2011 yılından bu yana dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından düzenlenen "Hız Günleri" etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis'in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı.

Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde saatte 134 km/h ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 km/h hızla gerçekleştirilen fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, "Ford Trucks F-MAX sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak, iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak