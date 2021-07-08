Son dakika: Foça'da orman yangını (2)

Son dakika haberlerine göre ALEVLERİN 3 YANI ÇEVRİLDİ, MÜDAHALE SÜRÜYORİzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, söndürme çalışmalarına takviye olarak 3 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin katıldığını,...

ALEVLERİN 3 YANI ÇEVRİLDİ, MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, söndürme çalışmalarına takviye olarak 3 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin katıldığını, müdahalenin karadan ve havadan sürdüğünü belirtti. Yetkililer yanının 3 yönünün çevrildiğini, bir yönünün ise henüz kontrol altına alınamadığını, rüzgarın şiddetinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirdi.Yangın bölgesine yakın yerleşim bölgesi olan Ilıpınar Mahallesi'nin muhtarı Selçuk Tabaklı, köylülerin dumanı fark ederek kendisine bildirmesi üzerine hemen orman ve itfaiye ekiplerine durumu aktardığını ifade ederek, "Hemen yangın bölgesine giderek itfaiye araçlarını yangın bölgesine yönlendirdik. Rüzgarın çok sert olması nedeniyle yangın hızlıca yayıldı. Helikopter, uçak ve arazözlerin yangına müdahalesi sürüyor, henüz kontrol altına alınmadı. Yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmuyor" diye konuştu.

Gökçe ADAR ÇUBUKCIOĞLU, Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu