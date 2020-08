Son dakika! Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı (2) Son dakika habere göre 35 METREDE SAHİL GÜVENLİK SONARINA TAKILDIİzmir'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, Sarp Göksoy'un (9) ise kayıp olarak arandığı faciada batan 'Egemm' isimli teknenin bulunmasıyla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı.

İzmir'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, Sarp Göksoy'un (9) ise kayıp olarak arandığı faciada batan 'Egemm' isimli teknenin bulunmasıyla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. 905 bordo numaralı Sahil Güvenlik botu ile yapılan sonar taramasında Atatürk Adası'nın doğusunda sahil yönünde 35 metre derinlikte batan tekneye ulaşıldı. Sahil Güvenlik dalgıç ekibinin halatlarla bağladığı tekne güçlükle yüzeye çıkartıldı. Botun içinde yapılan aramada kaybolan Sarp Göksoy'a ulaşılamadı. Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Burada 'Alcatras' isimli dalgıç gemisinin vinci tarafından iskeleye alındı.

TEKNEDE İMALAT HATASI VARTekneyi sahile çeken 'Alcatras' isimli dalgıç gemisinin sahibi tecrübeli denizci Sefa Kopmaz, 'Egemm' isimli teknenin batmasında fazla kişi binmesinin yanında imalat hatası olduğunu da iddia etti. Kopmaz, "Gördüğüm kadarıyla teknenin batmasında birçok hata zinciri üst üste cereyan etmiş. Artı tekne imalatçılarının da yetersizliği görülüyor. Batan teknede fazla yolcunun yanında imalatında hiç köpük kullanılmadığı, boş alanlarına suların dolup teknenin üstündekileri mağdur edici olduğu görünüyor. Halbuki bu tip tekneler her şekilde alabora dahi olsa batması mümkün olmamaktadır. İmalat şartlarında buna dikkat etmekte fayda vardır. İnsanlarımız çok bilinçli olmayabiliyor. Bu vakada olduğu gibi. 11 kişiyi taşıyacak bir tekne olmamasına rağmen bu insanlar bu tekneye binmişler. Ama teknenin imalat yapısı da bunu tetiklemiş. Desteklemiş bu kazayı. Bu tekne suyun üstünde kalsaydı bu kadar can kaybolmayacaktı. Fazla yolcu, üzerlerinde can yeleği olmaması, artı teknenin suya hemen gömülüp gitmesi hep bu olayı tetiklemişti. Böyle basit hatalarla nice insanlar zarar görüyor" dedi.

Teknenin yasal işlemler sonrası Foça Balıkçı Barınağı'nda Foça Merkez Su ürünleri Kooperatifi yetkililerine yediemin olarak teslim edileceği öğrenildi.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: DHA