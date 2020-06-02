Son Dakika | Floyd'un otopsi raporu açıklandı
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Son Dakika | Floyd'un otopsi raporu açıklandı

Son dakika güncel haberi: Amerikan polisi tarafından öldürülen George Floyd'un ailesi tarafından talep edilen bağımsız otopsi raporu çıktı.

Son Dakika | Floyd'un otopsi raporu açıklandı
02.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:15

Amerikan polisi tarafından öldürülen George Floyd'un ailesi tarafından talep edilen bağımsız otopsi raporu çıktı. Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Afro Amerikalının boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alındığı sırada polisin şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un otopsi raporu bağımsız bir heyet tarafından hazırlandı. Uzmanlar Dr. Michael Baden ve Dr. Allecia Wilson tarafından yönetilen otopsi raporunda Floyd'un 25 Mayıs tarihindeki ölümü için "Boyun ve sırta uygulanan baskı boğulmaya neden oldu. Bu durum beyne kan akışının azalmasını sağladı. Cinayeti ortaya çıkardı" denildi.

"BASKI NEDENİYLE BEYNE KAN GİTMEDİ"

Floyd'un aile Avukatı Ben Crump otopsi raporuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bay Floyd'un karotis arterinin sağına uygulanan sürekli baskı, beyne kan akışını durdurdu. Sırtındaki ağırlık nefes alma yeteneğini engelledi. Bağımsız uzmanlar; Floyd'un ağırlığın, kelepçelerin ve konumlandırmanın ölüme neden olduğunu doğruladı. Bu durum Bay Floyd'un diyaframının işlevini yerine getirme yeteneğini bozdu" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ DERECE CİNAYETLE SUÇLANMALI

"George Floyd sağlıklı bir adamdı" diyen Crump, polis Derek Chauvin'in, Floyd'un boynuna en az 8 dakika baskı uyguladığını söyledi. Crump, maksimum güvenlikli cezaevine transfer edilen polis memurunun eyleminde kasıt olduğunu iddia etti. Bu nedenle birinci derece cinayetle suçlanmasını talep etti.

ÖN OTOPSİ RAPORUYLA ÇELİŞEN İFADELER

Floyd'un ailesi tarafından talep edilen otopsiden çıkan sonuç, Hennepin County Savcılık Bürosu'nun Derek Chauvin'e karşı suç duyurusunda açıklanan ön otopsi raporuyla çelişti. Ön otopsi raporunda, "Travmatik boğulma veya boğulma teşhisini destekleyen hiçbir fiziksel bulgu yoktur. Koroner arter hastalığı ve hipertansif kalp hastalığı gibi altta yatan sağlık koşulları Floyd'un ölümüne katkıda bulunmuştu" ifadeleri yer alıyordu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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