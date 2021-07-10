Son dakika... Florida'da çöken binada can kaybı 86'ya yükseldi

Son dakika haberleri... ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 86'ya yükseldiğini belirterek, bunların 62'sinin kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Kayıp sayısının 43 olduğunu kaydeden Cava, arama çalışmalarına sabah saatlerinde düşen yıldırım nedeniyle ara verildiğini ifade etti.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü günü geride kalırken, enkazda canlı insan bulma ihtimali kalmadığını belirtmiş, çalışmaların arama-enkaz kaldırma şeklinde sürdürüleceğini açıklamıştı.

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı