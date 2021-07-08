Son dakika: Florida'da çöken binada can kaybı 54'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Çalışmaların 14'üncü günü geride kalırken, enkazda canlı insan bulma ihtimali kalmadığı gerekçesiyle kurtarma çalışmaları durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bilanço artıyor. Ekiplerin 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, ekiplerin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını kaydederek, hayatını kaybeden 54 kişiden 33'ünün kimliğinin belirlendiğini söyledi. Cava, 86 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarında 14'üncü günün geride kaldığını, bundan sonra enkazda canlı insan bulma ihtimali olmadığını ifade etti. Çalışmaları arama-kurtarma yerine arama-enkaz kaldırma şeklinde değiştireceklerini belirten Cava, "Bu noktada arama kurtarma çalışmalarındaki tüm seçenekleri gerçekten tükettik" dedi.

Kurtarma çalışmalarının durdurulması kararının zor da olsa alındığını ifade eden Cava, "Yapabileceğimiz hiçbir şey, kaybolanları geri getiremez" İfadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer, hala kayıp durumda olan 86 kişiden bazılarının çökme sırasında binada olmayabileceği veya 2 kez sayılma ihtimalleri olduğunu belirtti.

"BİR İNSANIN SAĞ ÇIKABİLECEĞİ HİÇBİR BOŞLUK YOK"

Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah dün kurbanların aile üyelerine verdiği özel bir brifingde, çökme sırasında binada bulunan bir kişinin enkazın altında hala hayatta olma ihtimalinin "sıfır" olduğunu söylemişti. Jadallah, binanın aşağı doğru çökmesi sonucu katların iç içe geçtiğini ve bir insanın sağ çıkabileceği neredeyse hiçbir boşluk olmadığını da ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı