Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi
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Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi

Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Binadaki çökmenin ardından hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni de düzenlendi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada 109 kişinin hala kayıp durumda olduğunu belirterek, "Kaybedilen her hayat, sevilen bir aile, arkadaş, çocuk, ebeveyn, yeğen, kuzen ya da büyükanne ve büyükbabadır. Haber beklemenin dayanılmaz olduğunu biliyoruz" diye konuştu. "Bu trajedinin mağdurlarına hesap verebilirlik sağlamak için yerel, eyalet ve federal olmak üzere her düzeyde çalışıyoruz" diyen Cava, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için inşaat sürecinin her aşamasında, her düzeyde yeni düzenlemeler yapacaklarını kaydetti. Levine Cava ayrıca, Aile Yardım Merkezi'nin olaydan etkilenen ailelere yardım sağlamaya devam ettiğini belirterek 178 aileye destek verildiğini belirtti.

Felaketten 12 gün sonra ilk cenaze töreni düzenlendi

Çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze törenleri de düzenlendi. 52 yaşındaki Marcus Guara, 42 yaşındaki Ana Guara ve kızları 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma için St Joseph's Katolik Kilisesinde tören gerçekleştirildi. Marcus Guara'nın cansız bedeni binadaki çökmeden 2 gün sonra bulunurken, Ana Guara ve iki kızına ise 4 gün sonra ulaşılabilmişti.

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı. - FLORIDA

Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi
Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi
Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi
Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi
Son dakika! Florida'da çöken binada can kaybı 36'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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