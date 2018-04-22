Son Dakika! Flaş İddia: CHP'den Sonra MHP'den de 5 Vekil, İyi Partiye Geçiyor

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesinin ardından bir bomba haber de MHP'den geldi. 5 MHP'li milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği iddiası Ankara'da kulisleri hareketlendirdi.

İddia gerçekleşirse İYİ Parti'nin Meclis'teki grubu 25 milletvekiline ulaşmış olacak.

İSTİFANIN İLERLEYEN SAATLERDE GELMESİ BEKLENİYOR

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından MHP'den de 5 milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti sıralarına katılacak. Kulislerde isimlere yönelik bazı tahminler var. İlerleyen saatlerde bu istifaların da açıklanması bekleniyor.

İDDİALAR 9 NİSAN'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

9 Nisan'da Devlet Bahçeli, milletvekilleriyle buluştuğu yemekte İYİ Parti'ye grup kurdurmak için bazı vekillerin partiye katılabileceğini, MHP'den de 5 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçebileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.