Hollanda hükümeti istifa etti
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Hollanda hükümeti istifa etti

15.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:08
Hollanda hükümeti istifa etti

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve kabine üyelerinin, binlerce kişiyi maddi sıkıntılara sürükleyen çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve kabine üyelerinin, binlerce kişiyi maddi sıkıntılara sürükleyen çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa ettiği belirtildi. 

Hollanda hükümeti çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti. Başbakan Mark Rutte hükümetinin, çocuk yardımları skandalı kapsamında binlerce insanı yanlışlıkla dolandırıcıkla suçladığının ortaya çıkmasının ardından seçimlere 2 ay kala istifa kararı aldı. Parlamento raporu, sanığa masumiyetlerini kanıtlama şansı vermeden binlerce euro desteği geri çekmeyi 'benzeri görülmemiş bir adaletsizlik' olarak nitelendirdi.  Hollanda, 17 Mart 2021'de ülkenin yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesini belirlemek amacıyla genel seçime gidecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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