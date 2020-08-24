Son Dakika: Flaş… Flaş… Son dakika dünya haberine göre Avusturya hükümetinin, casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı edilmesine karar vermesinin ardından Rusya, Avusturyalı bir diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

Avusturya hükümetinin, casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı edilmesine karar vermesinin ardından Rusya, Avusturyalı bir diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, "Simetrik bir yanıt verilecek" demişti.

Kaynak: DHA