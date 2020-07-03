Son Dakika: Flaş… Flaş…

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Bir son dakika haberine göre İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.
03.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:40
İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.
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Kaynak: DHA