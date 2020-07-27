Son Dakika: flaş//4 Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödeyeceğiz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır.

Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesinde yapacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız.

Kaynak: DHA