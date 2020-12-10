Son dakika: FLAŞ/3
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Son dakika: FLAŞ/3

10.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:11
Son dakika: FLAŞ/3

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan böyle bir konumda olmasını istiyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:15:15. #1.15#
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