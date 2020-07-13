Son dakika... FLAŞ / 3 Son dakika haberlerine göre Ak Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ün verdiği kararların arkasına saklanarak istismar ederek millete çektirilmiş çok acı vardır.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ün verdiği kararların arkasına saklanarak istismar ederek millete çektirilmiş çok acı vardır. Devlet değişen koşullarda farklı kararlar alabilir. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olması düşünülemez.

Kaynak: DHA