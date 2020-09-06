Son Dakika: flaş//2

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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.
06.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.
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Kaynak: DHA