Son dakika! flaş/2

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
05.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:11
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
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Kaynak: DHA