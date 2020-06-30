Son Dakika: flaş//2

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, Gri Liste'de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.
30.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:38
İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, Gri Liste'de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.
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Kaynak: DHA