Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş yeri kira olan esnafa 3 aylığına büyükşehirlerde 750 TL, şehirlerde 500 TL destek vereceğiz.

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş yeri kira olan esnafa 3 aylığına büyükşehirlerde 750 TL, şehirlerde 500 TL destek vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş yeri kira olan esnafa 3 aylığına büyükşehirlerde 750 TL, şehirlerde 500 TL destek vereceğiz. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 olan esnaf kesimine 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı