Son dakika haber... FALÇALI DEHŞETE 53 YILA HAPİS CEZASI (1)
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Son dakika haber... FALÇALI DEHŞETE 53 YILA HAPİS CEZASI (1)

10.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:01
Son dakika haber... FALÇALI DEHŞETE 53 YILA HAPİS CEZASI (1)

Son dakika haberi... İstanbul DHA AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti...

İstanbul DHA 

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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