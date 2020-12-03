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03.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:30
Son dakika haber | flaş!!!

Son dakika haberleri: Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı.

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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