Son 24 saatte korona virüsten 177 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son 24 saatte korona virüsten 177 kişi hayatını kaybetti

27.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:01
Son 24 saatte korona virüsten 177 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 177 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 845 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 177 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 845 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 177 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 191'e yükseldi. Bugün toplam 171 bin 113 test yapılırken, 29 bin 845 yeni vaka sayısı, 6 bin 592 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 481 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 845 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 392 bin 616'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 816 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5 bine e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir" ifadelerine yer verdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 116 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 116 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Ariana Grande Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son 24 saatte korona virüsten 177 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 20:04:50. #1.14#
title