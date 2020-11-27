Son dakika haberi: İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı

27.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve İnterpol tarafından uluslararası bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi Irak'ta yakalandı.

Karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve İnterpol tarafından uluslararası bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi Irak'ta yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ş.'nin İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak'ta yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemize iadesi kabul edilen bölücü terör örgütü mensubu M.Ş., 26 Kasım 2020 tarihinde Irak'tan teslim alınarak aynı gün İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Adı geçen örgüt mensubu, Şırnak'taki faaliyetleri ve arama kayıtlarına istinaden alınan savcılık talimatı doğrultusunda emniyet görevlileri tarafından teslim alınarak 27 Kasım 2020 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup, hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır. Terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Son dakika haberi: İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı
Son dakika haberi: İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı
Son dakika haberi: İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı
Son dakika haberi: İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: MSB: '6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi'
Son dakika haberleri: MSB: "6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi"
Son dakika haberleri | Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika haberleri | Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika haberleri | Aranan 17 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
Son dakika haberleri | Aranan 17 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Eser Yenenler Ariana Grande
Spor Falcao Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 17:20:44. #1.14#
title