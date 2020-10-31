Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

31.10.2020 21:28 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:42
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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